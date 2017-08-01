Одесские националисты выталкивают Украину из международного правового поля?

Одесские национал-патриоты выбрали для себя новую цель. Ею стал известный российский актер Константин Райкин, который 17 ноября собирается представить в Украинском театре моноспектакль «Над балаганом небо…»

Как отметил на своей странице в соцсетях экс-лидер местных «правосеков» Сергей Стерненко, «…данная особа заявила в интервью в 2014 году, что радуется незаконной оккупации украинского полуострова Крым!»

Кроме того, по словам бывшего «правосека», Константин Райкин «… открыто агитировал за Владимира Путина в 2000 году и поддерживал введение войск в Ичкерию…»

На этом основании он призвал Службу Безопасности запретить въезд Константину Райкину в Украину и дал понять, что в противном случае возможны «общественные последствия».

Отметим, однако, что по действующему как украинскому, так и европейскому законодательству наказуемыми являются только действия, но никак не заявления. За очень редкими, специально прописанными в законодательстве исключениями. К которым, слова Константина Райкина, сказанные в интервью трехлетней давности, никак не относятся.

Что же касается поддержки Владимира Путина в 2000 году, то это само по себе никак не противоречит законодательству ни одной страны.

Не говоря уже о том, что в 2000 году отношения между Украиной и Россией были совершенно другими.

Таким образом, выполнение «рекомендаций» националистов государственными органами Украины напрочь выводят стану из международного правого поля и ставят нас один ряд с такими изгоями, как, скажем, Сомали. И уже не только по уровню жизни населения.