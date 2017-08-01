Ремонт дорог во всех районах Одессы на 19-21 августа 2017 года

Информация о работах, запланированных управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета на 19-21 августа 2017 года.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Подготовительные работы:
Реабилитация путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу»),
УДХ/ «Ростдорстрой»,
Кап. рем.
ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой),
УДХ/ «Ростдорстрой»,
Кап. рем.
ул. Преображенская (на участке от ул. Садовой до ул. Софиевской),
УДХ/ «Ростдорстрой»,
Кап. рем.
Тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской,
УДХ/ «Пик-Строй»,
Кап. рем.
ул. Сегедская № 1 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2
УДХ/ «Стройвектор-Плюс»,
Тек. рем.
ул. Екатерининская № 48 (тротуар),
УДХ/ «УКРБУД-ТРЕСТ»,
Кап. рем.
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН
ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе
УДХ/ «Ростдорстрой»,
Кап. рем.
ул. Ицхака Рабина № 6,
УДХ/ «Агродорстрой»,
Кап. рем.
ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома № 12 по ул. Бабеля)
УДХ/ «Лидер»,
Кап. рем.
ул. Дальницкая № 53, дом 1-4
УДХ/ «Евродор»
Кап. рем.
ул. Проселочная
УДХ/«Лидер»
Тек. рем.
КИЕВСКИЙ РАЙОН
ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского),
УДХ/ «Ростдорстрой»,
Кап. рем.
Фонтанская дорога,
УДХ/ «Лидер»,
Тек. рем.
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН
Пересыпских мостов,
УДХ/ «Ростдорстрой»,
Кап. рем.
ул. Островского,
УДХ/ «Стройспецтехника»,
Кап. рем.
ул. Слободская № 14
УДХ/ «УКРБУД-ТРЕСТ»
Кап. рем.
1-я Линия (Лиманчик)
УДХ/ «Базальт»
Кап. рем.