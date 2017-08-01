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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Ремонт дорог во всех районах Одессы на 19-21 августа 2017 года

Категория: Новости

Ремонт дорог во всех районах Одессы на 19-21 августа 2017 года

Информация о работах, запланированных управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета на 19-21 августа 2017 года.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

 

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

Подготовительные работы:

Реабилитация путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу»),

УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

 

ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой),

 УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

 

ул. Преображенская (на участке от ул. Садовой до ул. Софиевской),

 УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

 

Тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской,

 УДХ/ «Пик-Строй»,

Кап. рем.

 

ул. Сегедская № 1 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2

УДХ/ «Стройвектор-Плюс»,

Тек. рем.

 

ул. Екатерининская № 48 (тротуар),

 УДХ/ «УКРБУД-ТРЕСТ»,

Кап. рем.

 

МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН

ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе

 УДХ/ «Ростдорстрой»,

 Кап. рем.

 

ул. Ицхака Рабина № 6,

 УДХ/ «Агродорстрой»,

Кап. рем.

 

ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома № 12 по ул. Бабеля)

 УДХ/ «Лидер»,

Кап. рем.

 

ул. Дальницкая № 53, дом 1-4

 УДХ/ «Евродор»

Кап. рем.

 

ул. Проселочная

УДХ/«Лидер»

Тек. рем.

 

КИЕВСКИЙ РАЙОН

ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского),

 УДХ/ «Ростдорстрой»,

 

Кап. рем.

 

Фонтанская дорога,

УДХ/ «Лидер»,

 Тек. рем.

 

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

 

Пересыпских мостов,

 УДХ/ «Ростдорстрой»,

 Кап. рем.

 

ул. Островского,

 УДХ/ «Стройспецтехника»,

 Кап. рем.

 

ул. Слободская № 14

 УДХ/ «УКРБУД-ТРЕСТ»

Кап. рем.

 

1-я Линия (Лиманчик)

 УДХ/ «Базальт»

 Кап. рем.



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