Ремонт дорог во всех районах Одессы на 19-21 августа 2017 года

Информация о работах, запланированных управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета на 19-21 августа 2017 года.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

Подготовительные работы:

Реабилитация путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу»),

УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой),

УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

ул. Преображенская (на участке от ул. Садовой до ул. Софиевской),

УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

Тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской,

УДХ/ «Пик-Строй»,

Кап. рем.

ул. Сегедская № 1 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2

УДХ/ «Стройвектор-Плюс»,

Тек. рем.

ул. Екатерининская № 48 (тротуар),

УДХ/ «УКРБУД-ТРЕСТ»,

Кап. рем.

МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН

ул. Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе

УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

ул. Ицхака Рабина № 6,

УДХ/ «Агродорстрой»,

Кап. рем.

ул. Бабеля (на участке от ул. Колонической до дома № 12 по ул. Бабеля)

УДХ/ «Лидер»,

Кап. рем.

ул. Дальницкая № 53, дом 1-4

УДХ/ «Евродор»

Кап. рем.

ул. Проселочная

УДХ/«Лидер»

Тек. рем.

КИЕВСКИЙ РАЙОН

ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского),

УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

Фонтанская дорога,

УДХ/ «Лидер»,

Тек. рем.

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

Пересыпских мостов,

УДХ/ «Ростдорстрой»,

Кап. рем.

ул. Островского,

УДХ/ «Стройспецтехника»,

Кап. рем.

ул. Слободская № 14

УДХ/ «УКРБУД-ТРЕСТ»

Кап. рем.

1-я Линия (Лиманчик)

УДХ/ «Базальт»

Кап. рем.