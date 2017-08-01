Как уйти от «прусского» шага и перейти к «натовскому»

Вероятно, нынешний парад будет последним в Украине, когда военные идут так называемым «прусским шагом», которым шагают по булыжникам Красной площади российские войска.

«Прусский шаг, имеющий сейчас место, это еще с российских царских времен, времен преклонения перед Пруссией, перед ее армией. Этот шаг переняла российская царская армия. Он сохранялся и в армии Советского Союза, а сейчас остается в России. Раз мы уходим от всего прусского, советского, российского, то и уйти от этого строевого шага очень важно. Ведь уже и форму поменяли. Но нужно дальше уходить и во внешних элементах и по сути.

Мы работаем над вопросом, как уйти от "прусского" шага. В ближайшее время будут изменены Уставы вооруженных сил, в которых также будет определен строевой шаг. Определенные ритуалы будут меняться. Есть много предложений в отношении того, как поменять строевой шаг. Каким он будет? Увидим, работа в этом направлении ведется. На нынешнем параде пока останется, как есть», - рассказал начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Олег Грунтковский.

Он отметил, что «прусский шаг» в силу своих особенностей неудобен для военнослужащих. Как известно, при прусском (или как его еще называют печатном шаге) военнослужащий вытягивает ногу до такой высоты, при которой она составляет практически прямой угол с телом. В отдельных вариантах шага носок стопы может выпрямляться до прямой линии с голенью. При совершении шага нога опускается на землю площадью всей стопы, издавая четкий и ясный звук удара.

Такой шаг был введен в Пруссии королем Фридрихом Великим (1712-1786 гг.). Он использовался в качестве парадного церемониального шага военнослужащими на военных парадах в СССР и в Италии времен Муссолини.

На параде будут представители Канады, США, Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и других стран. Они будут представлены подразделениями и знаменосными группами, всего до 10 подразделений.

«На параде вы увидите, как будут проходить представители других государств, их строевой шаг будет отличаться. Шаг непринужденный, но он красивый», - отметил генерал Грунтковский.

Также, по его словам, знаменосные группы будут в церемониальной форме одежды, которая ранее на парадах представлена не была. "Она уже сшита, и сейчас ее снабжают соответствующими атрибутами. Эта форма может иметь элементы формы военных подразделений УНР", - сказал он.