В Одессу прибыла «синагога на колесах»

«Мицвомобиль», который представляет собой своеобразную синагогу на колесах, прибыл в Одессу после почти трехнедельного тура по всему югу Украины.

Целью акции, организованной четырьмя молодыми раввинами, является посещение, где есть, еврейских общин, помощь тем членам общины, кто в ней нуждается, и изучение Торы.

Отметим, что в ходе тура «Мицвомобиль» посетил более двух десятков населенных пунктов, в том числе в Одесской области Белгород –Днестровский и Измаил. А идея создания таких «Синагог на колесах», возникла еще в конце прошлого века.

Ее основная цель состоит в том, чтобы помогать евреям приобщаться к иудейской культуре, в первую очередь, в тех населенных пунктах, где нет синагог.

Добавим, что такие «Мицвомобили» уже поколесили по дорогам как Европы, так и Америки.