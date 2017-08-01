Одесские «активисты» собирают митинг протеста у стен СИЗО

Об этом сообщает на страницах в соцсетях «Рада Громадської Безпеки».

Ее руководство созывает всех небезразличных на митинг, который в понедельник должен стояться возле Одесского следственного изолятора.

Собравшиеся намерены протестовать против «беспредела», учиненного сотрудниками учреждения по отношению к заключенным. Кроме того, они требуют наказания всех, кто принимал участие в «акции устрашения», которая якобы имела место накануне в камерах СИЗО и увольнения всего руководства изолятора и областного представительства Минюста.

Что думают эти самые «активисты» по поводу того зверского убийства сотрудницы изолятора, которое и стало причиной последующих событий и думают ли они об этом вообще, пока непонятно.

Отметим, что по факту происшедшего уже начато уголовное производство по статье 365 УК Украины (злоупотребление властью и превышение должностных полномочий).