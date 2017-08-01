В Одесской, Николаевской и Херсонской областях китайцы собираются построить солнечные электростанции

Китайская государственная компания CCЕC (China National Complete Engineering Corporation) и частная компания GCL (Golden Concord Holdings Limited) подписали протокол для реализации проектов в сфере энергетики Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

«Несмотря на понижение Верховной Радой Украины 2016 году "зелёных тарифов", компании CCЕC и GCL заинтересованы и успешно ведут переговоры по проекту солнечной энергетики в Одесской области», — сообщила директор Украинской ассоциации Шёлкового пути Silk Link Ирина Никорак..

Комментируя разочарование китайской компании CNBM понижением Верховной Радой в 2016 году тарифов на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями, Никорак отметила, что Рада приняла решение, которое соответствует национальным интересам государства.

«Компания CNBM заходила на украинский рынок во времена президентства Януковича в сотрудничестве с Клюевым, детали условий их совместной работы не публикуются, но сумма инвестиций составляет около $1 млрд. Безусловно, когда компания вошла на рынок, ей предоставлялось лобби на очень высоком уровне, но с потерями для бюджета нашей страны. В 2016 году Верховная Рада проголосовала за принятие закона о "зелёном" тарифе, который соответствует национальным интересам государства», — комментирует директор Silk Link.

Как сообщалось, Верховная Рада снизила «зелёный» тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями мощностью более 10 МВт, введёнными в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, в 1,8 раза. Председатель правления китайской компании CNBM назвал решение Рады дискриминационным по отношению к китайским государственным инвестициям и «олицетворяющим практику избирательного законодательства в Украине».