В воинской части под Одессой сгорел склад с противогазами

В Лиманском районе в п г т Черноморское на территории воинской части произошло возгорание в подвальном помещении казармы, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Первые пожарно–спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 19:56. Пожар был локализован в 20:12, а в 20:22 полностью ликвидирован.

Огонь уничтожил 15 противогазов и имущество на площади 3 кв. м. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 13 человек личного состава.