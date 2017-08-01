Долгожданное заселение одесских пограничников в новое жильё откладывается на неопределённый срок

Тендер по определению подрядной организации на строительство 16-этажного жилого дома для проживания военнослужащих и членов их семей завершился неудачно.

Предполагалось построить 2-секционный дом на 160 квартир по адресу: Левитана, 113. Проектная стоимость объекта составила 126 миллионов 668 тысяч 751 гривну. Завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на 15 декабря 2019 года.

Конкурсный отбор строительных подрядчиков проведён Южным региональным управлением Государственной пограничной службы Украины в системе электронных торгов Prozorro.

Киевские строительные компании «Скай», «Прогрестехстрой», «Винницкая строительная компания», а также одесские «Афинацентр» и «Нептун» вышли на торги с практически одинаковыми ценовыми предложениями на сумму 126 миллионов 600 гривен. Производственно–техническое предприятие «Укрстройинвест» оценило строительство дома в 123 миллиона 500 тысяч 980 гривен, а «Укрпромстрой» запросил 120 миллионов 77 тысяч 777 гривен. Самая низкая цена на строительство объекта была предложена компанией «Черкасыжелезобетонстрой» — 114 миллионов 329 тысяч 905 гривен, а в ходе аукциона была понижена до 109 миллионов 997 тысяч гривен.

Обратим внимание, что тендер проходил с многочисленными жалобами строительных организаций на технико–экономические показатели, предусмотренные Южным региональным управлением ГПСУ, и неточности в определении класса бетона. После чего тендерный комитет неоднократно вносил исправления в документацию.

В итоге, тендерные предложения всех 8 строительных компаний, участвующих в тендере на строительство жилого дома для проживания военнослужащих, были отклонены по формальным причинам. К примеру, компания «Черкасыжелезобетонстрой» предложившая экономически выгодную цену, была отвергнута тендерным комитетом из–за отсутствия документа, подтверждающего право собственности на отбойный молоток и перфоратор Bosch.

В результате таких действий служебных лиц Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины долгожданное заселение пограничников в новое жильё откладывается на неопределённый срок.