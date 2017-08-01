Ракетный эсминец США столкнулся с нефтяным танкером. Пострадали пятеро моряков, еще 10 числятся пропавшими

Ракетный эсминец ВМС США John S McCain столкнулся с нефтяным танкером, который перевозил около 12 тыс. тонн топлива. В результате инцидента пострадали пятеро моряков, еще 10 числятся пропавшими. Столкновение произошло около 06.24 JST (00.24 по Киеву), когда эсминец направлялся в порт Сингапура. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена экипажа судна. При этом ранее сообщалось, что эсминец столкнулся с торговым судном, тип которого не указывался.

«Мы перевозим 11,987 тонн горючего. Утечки не произошло», - рассказал член экипажа танкера.

Само судно получило повреждения левой части кормы. В настоящий момент эсминец своим ходом движется в сторону сингапурского порта.

Как отмечалось, разлива топлива и нефтепродуктов не произошло.

Президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию о столкновении ракетного эсминца ВМС США John S. McCain. Об этом сообщает The Washington Post. «Это очень плохо», - ответил Трамп на просьбу журналистов прокомментировать инцидент.

Американский сенатор Джон Маккейн отреагировал на инцидент с ракетным эсминцем ВМС США John S. McCain («Джон Маккейн»), который назван в честь его отца и деда.

«Синди (супруга Маккейна) и я молимся за американских моряков на борту эсминца "Джон Маккейн" и признательны поисково-спасательным экипажам за работу. Признательны за работу поисково-спасательных команд», — написал сенатор в твиттере.