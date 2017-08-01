США и Южная Корея начали масштабные военные учения

Вооруженные силы Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки начали 21 августа военные учения Ulchi Freedom Guardian на фоне напряженности из-за ядерной и ракетной программ Северной Кореи, на которые она, несмотря на американские санкции, выделила с февраля не менее 270 миллионов долларов. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, передает Reuters.

По его словам, учения будут чисто оборонительного характера и не будут нацелены на усиление напряженности на полуострове.

Совместные учения продлятся до 31 августа и будет включать компьютерную имитацию для подготовки к войне с КНДР, способной нанести ядерный удар.

В Соединенных Штатах также описали обучения как оборонительные и опровергли прогнозы по ним в северокорейских СМИ.

Северная Корея, в частности, рассматривает эти тренировки как подготовку к вторжению и в очередной раз заявляет о «пагубных последствиях» таких учений.

Напомним, ранее в министерстве обороны США анонсировали, что десятидневные масштабные учения «подчеркнут многолетнее военное партнерство, крепкую дружбу между двумя странами, помогут обеспечить мир и безопасность на полуострове и подтвердят приверженность США альянсу».

Ulchi Freedom Guardian – это маневры, направленные на повышение готовности, защиты региона и поддержания стабильности на Корейском полуострове, говорят представители Пентагона. По словам чиновников, в нем примут участие около 17 500 человек из США.

Также в маневрах примут участие военные Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.