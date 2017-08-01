Экс-директор Одесского порта оказался под подозрением в махинациях с судном-заправщиком

Управление СБУ в Одесской области подозревает руководство Одесского порта в пособничестве частной фирме, которая взяла в аренду портовый бункеровщик, вывела его из строя, а чинить отказалась.

Речь идёт о судне «Бункеровщик 8», которое ещё в 2013-м году арендовала без экипажа офшорная компания Mirtona Corp., зарегистрированная в Панаме. При этом компания обязалась по истечении срока договора вернуть судно порту в исправном состоянии.

Когда в ноябре 2016-м года пришла пора возвращать «Бункеровщик 8» владельцам, для его приёма–передачи создали специальную комиссию во главе с начальником службы флота порта. Комиссия составила заключение: бункеровщик исправен. Однако на самом деле об «исправности» речи и не шло, утверждают в СБУ: после эксплуатации частниками бункеровщик находился в нерабочем состоянии, и на его восстановление понадобится около 10 миллионов гривен. По условиям договора их должна была заплатить фирма–фрахтователь, однако из–за допущенных портовыми чиновниками злоупотреблений эти расходы придётся нести порту.

В настоящий момент бункеровщик, являющийся вещественным доказательством по делу, арестован, на его отчуждение наложен запрет.

По данным СБУ, подписать фиктивный акт приёма-передачи членов комиссии заставили лично тогдашний директор порта Игорь Ткачук и начальник службы флота порта (в настоящее время должность занимает Михаил Черных, кто именно занимал её в ноябре 2016-го года в порту не сообщают). Именно они, таким образом, являются потенциальными подозреваемыми по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.