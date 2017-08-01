Общественный протест под стенами СИЗО не обошелся без силовой акции

Так называемые «активисты» заблокировали руководителя Пенитенциарной службы в Одесской области Анатолия Ковтуна и ряд его подчиненных во дворе учреждения на Люстдорфской дороге, тем самым препятствуя им принять участие в похоронах зверски убитой два дня назад в СИЗО сотрудницы администрации Алены Порошенко.

Руководитель организации РГБ Марк Гордиенко обвинил в гибели сотрудницы и последующими за этим событиями руководство ведомства и потребовал его отставки.

Блокада затянулась и, по информации нашего корреспондента, стороны в конце концов договорились о встрече завтра.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда разные «активисты» и общественники, прикрываясь патриотической риторикой, присваивают себе право проводить репрессивные действия как в отношении отдельных граждан, так и должностных лиц.

И до сих пор такие потуги, к сожалению, заканчивались для их организаторов и исполнителей безнаказанно.

Отметим, однако, что Украина далеко не первая страна, где в переломные периоды истории имели место такие «общественные проявления». И везде это на первых порах оставалось безнаказанным. Но как только государственная машина укреплялась, она обращала таких «общественников» буквально в пыль. В лучшем (для них) случае –тюремную. Причем где бы это не происходило — в Германии, Испании, Италии, Кубе или, скажем, той же Румынии, результат везде был один и тот же.

И наша Украина вряд ли окажется в этом списке исключением. Вопрос только во времени!

Так что у тех, кто сегодня блокировал следственный изолятор, есть все шансы досконально изучить быт заключенных. И иметь возможность общаться с пенитенциарной администрацией практически ежедневно.