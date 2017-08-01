Суд арестовал охранника президента ФК "Карпаты"и совладельца телеканала «Zik"» после резонансного ДТП

Суд Львова арестовал на два месяца без права залога охранника совладельца телеканала «Zik» и почетного президента ФК «Карпаты» Петра Дыминского - Андрея Борща. Его подозревают в причастности к ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина. Об этом сообщает 5 канал.

На трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней женщины, которая совершала поворот по правилам дорожного движения. В результате она погибла на месте.

Виновником аварии признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

При этом брат погибшей в ДТП с участием автомобиля известного львовского бизнесмена Петра Дыминского утверждает, что именно Дыминский был за рулем Mercedes в момент аварии.

Ранее советник министра МВД Авакова пообещал посадить в тюрьму совладельца телеканала Zik, если тот был за рулем во время смертельного ДТП.