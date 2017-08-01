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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Из 83-х развлекательных заведений в курортной зоне противопожарными средствами обеспечено менее половины

Категория: Новости


Из 83-х развлекательных заведений в курортной зоне противопожарными средствами обеспечено менее половины

Такие данные огласил руководитель департамента оборонной и мобилизационной работы гражданской защиты и связи с правоохранительными органами Григорий Орлов.

По его словам, с начала августа специально созданной по решению горсовета комплексной комиссией были проверены восемьдесят три развлекательной заведения, расположенных в курортной зоне.

По результатам проверки выяснилось, что даже минимально необходимым набором средств противопожарной защиты обеспечены из них только сорок, а система пожарной сигнализации имеется только у шестнадцати!

Полностью же готовы к борьбе с пожаром лишь «Итака», «Ибица», «Портофино», «Причал №1», «Немо» и «Ривьера».



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