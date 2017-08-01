 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Использование животных в коммерческих целях должно быть максимально ограничено

Категория: Новости


Использование животных в коммерческих целях должно быть максимально ограничено

Такое убеждение высказал в ходе аппаратного совещания в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, всех предпринимателей и заведения, где в коммерческих целях используются животные, ждут жесткие проверки. Соответствующее распоряжение уже готовится. В составе проверяющих будут не только чиновники, но и общественники из зоозащитных организаций.

Поводом к проведению таких проверок стал случай, когда в центре города от жары упала в обморок лошадь, которая перевозила коляску с пассажирами.

Мэр отметил, что во многих странах законодательно запрещено эксплуатировать животных в жаркую погоду. Но особое негодование мэра вызвало использование животных на дискотеках, где они развлекают посетителей.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 