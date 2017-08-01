Использование животных в коммерческих целях должно быть максимально ограничено

Такое убеждение высказал в ходе аппаратного совещания в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, всех предпринимателей и заведения, где в коммерческих целях используются животные, ждут жесткие проверки. Соответствующее распоряжение уже готовится. В составе проверяющих будут не только чиновники, но и общественники из зоозащитных организаций.

Поводом к проведению таких проверок стал случай, когда в центре города от жары упала в обморок лошадь, которая перевозила коляску с пассажирами.

Мэр отметил, что во многих странах законодательно запрещено эксплуатировать животных в жаркую погоду. Но особое негодование мэра вызвало использование животных на дискотеках, где они развлекают посетителей.