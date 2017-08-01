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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

День Независимости в Одессе будет вдвое «короче» Дня города

Категория: Новости


День Независимости в Одессе будет вдвое «короче» Дня города

В нынешнем году День Независимости Украины в Одессе будут праздновать аж четыре дня.

Празднование стартует 23 августа – с развертывания гигантского государственного флага и рок-концерта.

Но основные мероприятия пройдут непосредственно 24 августа. С самого утра пройдет забег в вышиванках по Потемкинской лестнице, затем – вышиванковая цепь от Дюка до моря.

После чего состоятся «патриотический пробег» и концерт.

«5 августа состоится массовый диктант, в котором смогут принять участие все желающие, а 26 августа пройдет представление брендов вышиванок и акция памяти погибших патриотов. Мы свечами выложим карту Украины и трезубец, а потом всю ночь будем смотреть украинское кино!», — сообщила один из организаторов мероприятий Наталья
Мажарова.

Кроме того, в течение всего празднества будет работать выставка-ярмарка народных мастеров.

Напомним, что торжества в честь Дня города продляться целую неделю – с 28 августа по 3 сентября.



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