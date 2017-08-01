Добрый обед в Старобазарном сквере

21 августа в одесском Старобазарном сквере начала функционировать точка бесплатных обедов для пенсионеров от проекта Андрея Ставницера «Время жить!». Организация вдохновилась деятельностью фонда Гарика Корогодского «Жизнелюб». Киевский бизнесмен посетил церемонию открытия первой благотворительной точки в Одессе.

«Позже мы откроем еще несколько таких точек в городе, а к зиме постараемся подготовить и закрытое помещение для обедов. Это направление у нас называется "Добрый обед". А потом мы надеемся развиваться и организовывать для пожилых людей не только питание, но и развлечения, достойный досуг, интересные встречи и так далее. Будем рассказывать обо всем постепенно.», — рассказал Ставницер.

Создатель одесского проекта отметил, что «Время жить!» не связан и никогда не будет связан с политикой. Он также добавил, что организация готова сотрудничать со всеми желающими волонтерами, рестораторами и другими неравнодушными, которые могут помочь ему развиваться.