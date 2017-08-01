Руководство ряда увеселительных заведений не только не желает оборудовать свои «детища» элементарным противопожарным оборудованием, но даже не пускает туда проверяющих

О таких вопиющих фактах рассказал на аппаратном совещании в мэрии директор департамента оборонной работы, гражданской защиты и связей с правоохранительными органами Григорий Зубов.

Так, по его словам, именно с таким поведением руководства столкнулись проверяющие из состава комиссии горсовета в заведениях «Ассоль», «Бергамот» и «Дом Павловых».

При этом в последнем случае хозяин Дома Павловых заявлял, что подобную проверку у него уже недавно проводили сотрудники ГСЧС, что, по словам Григория Орлова, является откровенной ложью.

Подобное нахальство вызвало возмущение мэра Геннадия Труханова.

И чтобы «вразумить» наглецов, он дал поручение провести в этих объектах «сплошные» (в смысле, комплексные) проверки. А у «Дома Павловых» еще и срочно разобраться с документами на землю.

Вероятно, чтобы другим неповадно было!