К зиме Одессу может завалить… нет, не снегом, а американским углем!

В США уже начали отгрузки первой партии так называемого «пенсильванского» угля для Украины. Такую информацию озвучил ряд американских русскоязычных изданий.

Причем, согласно прогнозам экспертов, эта партия прибудет в Украину уже в течение месяца. И, судя по всему, станет лишь «первым камушком» в большом угольном потоке, который накатит следом. Ведь, по имеющейся информации, руководство Украины намерено купить у США не менее двух миллионов тонн угля!

А поскольку морем доставка его в Украину возможна только через порты «Большой Одессы», то этот антрацитовый вал первым накроет именно наш регион.

Отметим, однако, что с одной стороны этому, казалось бы, можно только радоваться. Ведь каждая тысяча тонн звездно-полосатого «черного золота» снижает вероятность внеплановых остановок отечественных электростанций, что чревато перебоями с энергоснабжением и, в лучшем случае, «веерными отключениями».

Однако с другой стороны, отдавая себе отчет в том, насколько доставка американского угля увеличивает его себестоимость и при этом наблюдая антрацитовые залежи буквально по соседству – на Донбассе и в Кузбассе, поневоле вспоминаешь знаменитое изречение Уинстона Черчилля в адрес Никиты Хрущева. «Британский бульдог» отметил тогда, что «…нужно быть поистине великим политиком, чтобы заставить Россию покупать хлеб».

Заменив «Россию» на «Украину», а «хлеб», на «уголь», буквально то же самое можно смело сказать и о наших нынешних «вождях». Даже не будучи Черчиллем…