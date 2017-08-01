Наташа упала — одесситы возмутились

Все как по Маяковскому — «упала лошадь»… В самом деле, упала. Прямо на улице в центре Одессы. Сорокаградусное пекло, как оказывается, не выносят даже лошади. Как выносим мы с вами, я даже не знаю. Впрочем, как показывает практика, тоже не всегда и далеко не все.

Но мы сейчас о Наташе — лошади, которая, будучи запряжена в прогулочную карету, свалилась от жары на Греческой. Установлено, что в результате аномальной жары у животного ухудшилось состояние здоровья. Лошадь, потеряв сознание, буквально рухнула на землю. Люди, ставшие свидетелями случившегося, обратились к ветеринару. Прямо на месте животному была оказана необходимая помощь — поставлена капельница, организован прохладный душ, для чего даже приезжала пожарная машина. Процедуры проходили более двух часов.

К счастью, лошадку Наташу удалось спасти. А что же полиция? Полиция уже открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с лошадью, которую владельцы принуждали возить туристов в жару (жестокое обращение с животными — ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Этот случай вызвал немалый резонанс. Зоозащитники собрались на митинг «Одесса без жестокости», который прошел прямо возле департамента экологии. И вопрос на митинге стоял не только о Наташе, а обо всех животных, которые нещадно эксплуатируются на улицах города. Зоозащитники напомнили, что в других странах существует комплексная программа защиты животных. В Европе, к примеру, они не «выходят на работу», если жара выше 30 градусов, к тому же там прописаны нормы еды, перерывы.

Кстати, напомним: в 2013-м Одесский горсовет запретил эксплуатацию животных в турбизнесе. Сейчас же, как пояснили в департаменте экологии, многие полномочия с них сняли. Теперь они не могут составлять протоколы и наказывать тех, кто издевается над животными, а лишь передают информацию в соответствующие органы.

Выход пока нашелся такой: сейчас депутаты собираются создать комиссию совместно с правоохранителями, чтобы проверить «рабочие» условия голубей, лошадей, кроликов и других питомцев, которые развлекают отдыхающих.

Как говорится, «как-то так»…

Ну и нельзя не добавить немаловажный факт: Верховной Радой принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения гуманного отношения к животным».

Согласно внесенным изменениям, за жестокое обращение с животными, которое привело к их увечью или гибели, виновные понесут наказание:

— штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов (до 8 500 грн.) доходов граждан (на момент принятия Закона — 850 грн.), либо административный арест до 15 суток с конфискацией животного;

— арест на срок до шести месяцев (такой вид ответственности предусмотрен и сегодня), либо ограничение свободы на срок от трех до восьми лет.

Наказание предусматривает: арест сроком до шести месяцев; ограничение свободы на срок до восьми лет.

Может, в связи с этим ситуация изменится?..