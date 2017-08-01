Золотой экспортный поток Украины

Днепр – главные ворота экспортного потока

Единственное, чем может еще гордиться Украина на внешнем рынке – торговля зерновыми и масличными культурами. Ежегодно мы отправляем на мировой рынок более 40 миллионов тонн зерновых культур. В 2016 году аграрии страны экспортировали 40 249 000 тонн зерна. Это рекордный показатель. Надеемся, что и он будет перекрыт. Таким образом, наша страна вошла в передовую пятерку мира по продаже зерновых и масличных культур. А по продаже растительного масла нам нет равных в мире.

Казалось бы, надо бы гордиться таким достижениями. Однако при более тщательном анализе экспорта приходишь к заключению, что страна практически стала мировым сырьевым придатком. Ведь мы продаем зерно, которое в Европе перерабатывают на готовые пищевые продукты, и Украина их затем покупает в десятки раз дороже, чем зерно. А могли бы тоже поставлять на мировой рынок переработанную продукцию и получать значительно большую выручку. К сожалению, об этом говорится очень давно на высшем государственном уровне, но воз и ныне там. А вернее, внешне торговый «воз» по-прежнему перезагружен первичным продуктом – зерном, а не мукой и мучными изделиями.

И так продолжается с первых дней независимости Украины. Очевидно, такое положение устраивает наших правителей. Это не требует новых дополнительных затрат и поиска все новых перерабатывающих предприятий. Да и экономически такое положение устраивает тех, кто близко расположился к зерновому рынку. А это, как правило, действующие и бывшие депутаты Верховной Рады или руководители областного и республиканского уровня. При таком раскладе рынка реализуемое зерно и масличные культуры приносят им стабильный доход без лишних забот. Что вполне удовлетворяет современных украинских капиталистов.

Между прочим, зерновой и весь аграрный бизнес – очень доходный и постоянно востребованный. Ведь в 2016 году Украина, реализовав только зерновых более 40 миллионов тонн, получила более 6 миллиардов долларов. Главные потребители украинского зерна – Египет, Испания, африканские и азиатские страны, Китай и другие. Причем, спрос на украинское зерно ежегодно повышается, что обеспечивает устойчивый рынок, а это значит, что украинские аграрии могут наращивать производство зерновых и масличных культур без опасения, что возникнет кризис.

В нынешнем году, как только завершилась уборка зерновых культур, все хлебокомбинаты Украины начали интенсивно принимать зерно нового урожая. Мне пришлось наблюдать, как круглосуточно в напряженном режиме работал Херсонский хлебокомбинат. Сюда доставляли зерно не только земледельцы Херсонской и Николаевской областей, но и из других регионов страны. Ведь к здешнему элеватору проложена железная дорога, что позволяет днем и ночью принимать зерно со всех областей круглогодично.

Его силосные емкости могут хранить и перерабатывать 100 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Но что особо важно, комбинат расположен на берегу Днепра и к его причалу могут швартоваться суда водоизмещением до 50 тысяч тонн. Что имеет особое значение для экспорта. В напряженные дни у причала и на рейде элеватора находилось до десятка судов. Их быстро загружают, и они уходят в разные страны. Днем и ночью не стихает работа на хлебокомбинате. Днепр стал важным экспортным и экономически выгодным маршрутом и его развитие намечено и в перспективе, на что обратили особое внимание иностранные инвесторы.

Инвесторы заботятся о будущей выгоде

Обладая плодородными землями, квалифицированными сельскими рабочими, которые в нелегких, а порой критических климатических условиях выращивают высокие урожаи всех сельскохозяйственных культур, Украина становится привлекательной для иностранных инвесторов. За годы независимости многие иностранные компании решили вложить свой капитал в земледелие страны. Они уже арендуют более 2,2 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, вкладывая свой капитал, что позволяет ежегодно получать стабильные высокие урожаи зерновых, масличных и других культур.

На юге Украины известна сельскохозяйственная компания «НИБУЛОН», которая находится в Николаеве. Компания арендует более 80 тысяч гектаров земли в нескольких областях Украины. Важно, что компания стремится не только выращивать сельскохозяйственные культуры, но и развивать инфраструктуру на селе. Руководители компании основное внимание сосредоточили на развитии заготовки и экспорта зерновых и масличных культур. Для чего строят специализированные перегрузочные терминалы, которые позволяют заготавливать и транспортировать зерновые и масличные культуры водным транспортом. Это экологически выгодный вид транспорта, который значительно дешевле автомобильного и железнодорожного транспорта. Такие терминалы уже действуют в Запорожской и Черкасской областях. В перспективе намечено строить такие терминалы и на Южном Буге.

Недавно новый перегрузочный терминал был открытый в Голой Пристани Херсонской области. Его строительство было завершено всего за 100 суток. Причем на его возведении ежесуточно было задействовано 1500 работников, 75 строительных и монтажных организаций. Терминал расположен на площади 7,5 гектара. На строительство терминала было израсходовано 500 миллионов гривен, которые ушли на монтаж самого современного оборудования ведущих стран мира: Испании, Великобритании, Швейцарии, США, Франции, Германии и других.

Событие, прямо скажу, не ординарное. Такое случается в нашей стране не так часто, как прежде. Неудивительно, что на открытие терминала приехали руководители области и правительства страны. Хотя Президент Украины Петр Порошенко почему– то не приехал. Очевидно, посчитал подобное событие менее значительным, чем открытие Потемкинской лестницы после реставрации или открытие пропускного перехода на границе Одесской области и Молдовы в Кучурганах.

Гости, присутствовавшие на открытии терминала, дали высокую оценку современному перегрузочному предприятию. Губернатор Херсонской области Андрей Гордеев подчеркнул, что они рады тому, что директор компании «НИБУЛОН» герой Украины Алексей Вадатурский поверил, что инвестировать в область выгодно и перспективно, что и позволило построить это современное предприятие, которое значительно упростит заготовку и экспорт зерновых и масличных, выращенных на Херсонщине.

Руководитель представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер отметил, что инвестиции их банка всегда эффективно использует компания «НИБУЛОН», что исключает риски вложения, а инвестиции способствую укреплению могущества Украины.

Директор компании «НИБУЛОН» герой Украины Алексей Вадатурский, говоря о новом предприятии, отметил, что недавно он в Брюсселе подписал кредитное соглашение с Международной финансовой корпорацией на сумму 100 миллионов долларов для развития инфраструктуры Украины. И здесь же он подписал кредитное соглашение на 90 миллионов долларов с Европейским банком реконструкции и развития. Этот кредит будет вложен в строительство еще пяти таких предприятий, как в Голой Пристани. Чем важно развитие терминалов на Днепре? Это позволит с автомобильных дорог убрать как минимум 15 тысяч грузовиков, занятых на перевозке сельскохозяйственных грузов, что значительно сократит нагрузку на местные дороги и улучшит экологию в регионах.

Когда господин Вадатурский говорил о роли использования водного транспорта на перевозке зерновых и масличных культур, я вспомнил жалобу жителей Бериславского района. Они сетовали на то, что компания «НИБУЛОН» построила перегрузочный терминал в селе Козацкое, это хорошее дело. К терминалу проложили новую подъездную дорогу и пешеходные тротуары. Стало чище и уютнее в этом недавно заброшенном уголке. Терминал облегчил заготовку и транспортировку зерна. Все хорошо, но никто не позаботился о том, как сюда доставлять грузы. А доставляют зерно большегрузными автомашинами с прицепами. А дороги, которые в это село прежде проложили, не приспособлены к таким нагрузкам. В результате многие дороги полностью разбиты. И теперь жителям многих сел региона трудно добраться по разбитым дорогам в райцентр. Особенно затруднен проезд для легковых автомашин, в том числе и «Скорой помощи».

Очевидно, развивая новые объекты для заготовки и транспортировки сельскохозяйственных грузов, необходимо позаботиться и о развитии дорожного хозяйства в стране. А то получается, одно строим, другое – разрушаем. В правовом государстве подобного быть не должно.

Отдельно следует обратить внимание на систему экспорта сельскохозяйственных продуктов в Украине. Он у нас почему-то отдан на откуп частным предпринимателям. Во многих странах это – приоритет государства, как высокодоходная статья бюджета. Я дважды обращался к Леониду Кучме в бытность его Президентом с предложением отдать экспорт зерна государственному подразделению, что ежегодно приносило бы стране миллиардные доходы. Однако Кучма считал, что у нас рыночные условия и экспортом зерна должны заниматься трейдеры. Они-то и грабят крестьян, навязывая им монопольно низкие закупочные цены, а сами реализуют зерно по мировым ценам. При этом аграрии едва сводят концы с концами, а трейдеры все богатеют.