Сесил Родс – отец глобализации

Тайные общества правят миром

Тайные общества существуют тысячи лет, однако то влияние, которое они имеют в настоящее время, приобрело по-настоящему планетарный характер. Как уже говорилось ранее, ядро современных тайных обществ составляют иллюминаты, из которых и состоит тайное мировое правительство. Эксперт в данном вопросе Йан Ван Хельзинг, описывая орден иллюминатов, говорит следующее: “Существуют два плана исторической реальности. Один из них является общим, что называется открытым мнением, которое внедряется в сознание среднего гражданина средствами массовой информации, а впоследствии людьми, которые переписывают эти сведения уже как историю. С другой стороны этому противостоят события, которые не доводятся до сведения общественности. Это – мир, в котором действуют тайные ложи и секретные сообщества, сплетающие воедино капиталы, политику, экономику и религию. На этом уровне производится формирование наций, начинаются войны, усаживаются на свои места президенты, которых впоследствии устраняют, если они не функционируют должным образом”. При этом Хельзинг отмечает, что тайная деятельность секретных лож может достичь своей цели только в том случае, если о них никто не узнает. Таким образом, чтобы не стать жертвой страшной игры, необходимо, как минимум, знать о том, что происходит.

Новый мировой порядок

"Сегодня я становлюсь членом Масонского порядка. Я вижу богатство и власть, у них имеющиеся, влияние, которое они удерживают, и я обдумываю их церемонии и мне интересно, что большое количество людей могут посвятить себя тому, что порой кажется самым нелепым и абсурдным обрядом без содержания и конца. Идея, мерцающая и пляшущая перед глазами, как нечто неуловимое, наконец-то формируется в план. Почему бы нам не сформировать секретное сообщество с единственной целью: расширение Британской Империи и подчинение всего нецивилизованного мира Британскому управлению с целью восстановить Соединенные Штаты для создания единой Империи Англо-Саксонской расы". Эти слова написаны в 1877 году в книге "Признания веры" ее автором Сисилом Джоном Родсом, который представил собственные планы по объединению мира в новый мировой порядок. Родс, член Британского Фабианского общества, щедро финансируемый Ротшильдами, владелец компании "Дэ Биэрз", занимающейся добычей бриллиантов в Африке, контролирующей под 90% мирового рынка бриллиантов, был убежден, что мировой глобализм неизбежен, и что будет болезненный и трудный для человечества период перехода к новому мировому порядку в ближайшем будущем. "Бесчисленное множество людей будет ненавидеть новый мировой порядок и умрут, протестуя против него. Когда мы предпринимаем попытку оценить это обещание, мы должны учитывать бедствие почти целого поколения недовольных, многие из которых выглядят галантно и грациозно". (Г.Г.Уэллс, автор книги "Новый мировой порядок", член Фабианского общества). Заявленная миссия Фабианского общества была расширить Британскую Империю до масштабов всей Земли под управлением нового мирового порядка. Официальным символом общества была черепаха, которая должна была изображать, что медленное постепенное смещение к единому мировому правительству было необходимо, для того, чтобы массы не возмущались.

В течение последнего века более 4600 молодых людей из Великобритании, США и Германии стали студентами Оксфорда со стипендией Родса с целью познакомиться с теорией глобализма и мирового правительства, а затем призваны воплотить эти цели в реальность. Одним из таких стипендиатов стал небезызвестный Билл Клинтон. Фабианское общество было первым членом групп Круглого Стола и послужило моделью для будущих групп Круглого Стола. Термин "Группы круглого стола" – не формальный, а общий термин для объединения различных управляющих организаций, созданных и финансированных сторонниками Большого Плана. Эти группы были самым поздним изобретением иллюминатов в начале 1800-х на финишной прямой к созданию единого мирового правительства. Общество, названное группа «Круглый стол» в честь легендарного Круглого стола короля Артура и его рыцарей, было создано магнатом алмазодобычи Сесилом Родсом. Книга «Правило секретности» Джима Маррса называет Родса «прародителем современных тайных обществ». А группу “Круглый стол” в своей книге «Комитет 300» д-р Колеман охарактеризовал, как «лабиринт компаний, организаций, банков и учебных заведений».

Сисил Родс писал в книге «Последняя воля и завещание» (1902): "Мир уже почти весь исследован. И все, что от него осталось, уже поделено, завоевано, колонизировано. Можно было бы подумать об этих звездах, что мы видим над головой ночью, об этих огромных мирах, которые невозможно достигнуть. Я бы аннексировал планеты, если бы мог; я часто думаю об этом. Мне так грустно видеть их так ясно, но так далеко". Так вот они какие, эти "строители глобализма"! Не о счастье людей и дружбе народов они более века пекутся, оказывается. Не для того они свои многомиллиардные состояния сколачивали и огромные корпорации выстраивали, чтобы о благе народов мира позаботиться. Их две мировые войны не смутили ни капли. Ради уменьшения "подданных" мировой Британской Империи с семи до одного миллиарда человек, они готовы еще пару мировых войн "вытерпеть". Да и революции им не помеха с эпидемиями и природными катаклизмами. Все, что идет в соответствии с Большим Планом, их радует. Только если Британская Империя расширена до масштабов планеты. Не ради ли Британского Империалистического глобализма во главе с хозяевами транснациональных корпораций, монопольно контролирующих весь мировой рынок? И не ради этого ли был уничтожен СССР и поделен на множество мелких Британских колоний?

Талант бизнесмена и образование

Имя Сесила Джона Родса в истории алмазов – самое громкое. Факты его биографии потрясают. Родс, Сесил Джон (Rhodes, Cecil John) (1853–1902), английский колониальный деятель и финансист. Родился 5 июля 1853 в Бишопс-Стортфорде (Англия) в семье священника. Не имея ни денег, ни связей, ни хорошего образования, слабый здоровьем юный Родс в 1869 отправился в Южную Африку, где ему удалось сделать состояние во время алмазной лихорадки в Кимберли. Преуспевающим молодым человеком он вернулся в Англию, чтобы получить образование в Оксфордском университете, который окончил в 1881. За время учебы ему приходится несколько раз на годы отлучаться в Англию. Сейчас даже трудно себе представить, чтобы столь удачливый бизнесмен мог так вот просто оторваться от суперобильной кормушки ради университетской учебы, – одна только дорога из Кейптауна в Англию занимала не меньше месяца в один конец! Но он верил, что лишь подобающее образование может дать ему настоящий шанс не только иметь личное громадное состояние, но и реализовать свои серьезные политические амбиции и влиять на колониальную политику империи в Африке. Прибыв в Южную Африку 17-летним чахоточным пареньком с целью поправки здоровья на ферме брата, к 27 годам он основывает знаменитую алмазодобывающую компанию «Де Бирс» и становится членом парламента, в 35 лет – превращает «Де Бирс» в мировую монополию и идет на риск внедрения революционных технологий в области золотодобычи, начав проходку и эксплуатацию очень глубоких шахт; в 37 – становится премьер-министром Капской Колонии и членом Тайного Совета Британской Империи.

Политика и бизнес

Его шаги в бизнесе и политике поражали современников своим размахом и становились предметом настоящих сенсаций. Так, ему принадлежит до сих пор не побитый рекорд суммы одного выписанного банковского чека – 5.338.650 фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу превышает 2 миллиарда долларов США. Именно столько было уплачено за покупку Центральной алмазной компании Кимберли. При этом сам Родс влез в долги, но все расходы быстро окупились, ибо с устранением главного конкурента пришла возможность регулировать цены мирового рынка, добычу и реализацию алмазов, избегая их перепроизводства. Его именем были названы Северная Родезия (ныне – Замбия) и Южная Родезия (там же); он финансировал строительство железных дорог в эти страны. В одном он крупно просчитался, и это стоило ему кресла премьер-министра. Имея целью ликвидировать независимые Трансвааль и Оранжевую республику, он почему-то решил, что это возможно сделать малыми силами, рейдом по тылам; а когда затея с треском провалилась и его роль стала известна всему парламенту, пришлось уходить с большой политической арены. Родс решил использовать свое богатство для распространения британской власти из Капской колонии в Центральную Африку и далее на север вплоть до Египта; однако, не доверяя имперским властям, он хотел создать режим самоуправления с «равными правами для всех цивилизованных людей». Но грандиозность замысла была запятнана неразборчивостью в методах. Он использовал агентов с сомнительной репутацией и часто шокировал собеседников, высказывая им в лицо неприятную правду. В 1884 Родс занялся присоединением к британским владениям Бечуаналенда, территории к северу от Капской колонии и к западу от Трансвааля. Пять лет спустя он добился хартии для Британской южноафриканской компании, которая должна была осуществлять управление и обеспечивать развитие территорий, позже названных в его честь Родезией. В 1890г. посланный туда отряд первопроходцев во главе с Линдером Джеймсоном разбил племена туземцев и экспроприировал их земли. В 1891 при поддержке как буров, так и британцев, Родс стал премьер-министром Капской колонии. В это время его политическое и финансовое влияние доминировало во всей Южной Африке, кроме Трансвааля (или Южно-Африканской Республики), где преобладало влияние буров, а многие британские граждане были лишены политических прав. При поддержке Родса эти британцы организовали заговор для свержения президента Трансвааля Пауля Крюгера. В декабре 1895 Джеймсон по просьбе заговорщиков пытался ускорить дело рейдом вооруженного отряда, однако был схвачен и заключен в тюрьму. Родс был вынужден уйти в отставку со всех официальных постов, казалось, что его карьера закончилась. В 1897 Родс добился своего последнего триумфа, достигнув мирного соглашения с племенами Родезии после всеобщего восстания африканцев. Будучи уверенным в превосходстве британской нации, Родс посчитал, что покорить отсталых в военном отношении буров – дело нескольких недель... Компании «Де Бирс» и «Золотые Поля» процветали, там энергичному Родсу было уже нечего делать. И он решил заняться... фруктовым бизнесом. Скупив около 20 близких к банкротству ферм вблизи Кейптауна и выписав профессионала-садовода из Калифорнии, он в короткий срок смог получить рекордные урожаи яблок, груш, слив, других фруктов и сделать поистине революционный шаг – наладить экспорт южноафриканских фруктов в Европу благодаря внедрению холодильных камер в трюмах судов. Невиданное для того времени новшество – на дворе был 1902 год! Во время бурской войны он находился в осажденном Кимберли вместе с британскими войсками (1899–1900). Умер Родс 26 марта 1902. Согласно завещанию Родса, оставшееся после него состояние, ок. 3 млн. фунтов, пошло на учреждение стипендий для студентов Оксфорда из заморских владений Великобритании. Умирая в своем холостяцком доме на берегу океана вблизи Кейптауна, Родс с сожалением говорил: «Так много надо сделать, и как мало сделано...» Было ему тогда 49 лет... Сегодня, спустя 115 лет, о Родсе вспоминают. Одни – с ненавистью, считая его империалистом и расистом-рабовладельцем. Другие – с восторгом и почтением, видя в нем прежде всего новатора и романтика бизнеса, основателя крупной добывающей промышленности; человека, сумевшего поднять Южную Африку на новую высоту. Третьи – просто с уважением к его таланту добротного организатора. Ведь и ныне процветают его «Де Бирс» и «Золотые Поля», университет его имени, существуют стипендии и фонды Родса. Поныне на фруктовых фермах стоят дома, построенные им для рабочих – задолго до Форда Родс верил, что получить хороших работников можно только путем создания хороших условий для них. Просчетов в большом бизнесе у него, похоже, не было. Просчет Сесила Родса был в другом – в политике... Он не мог предвидеть крушения колониальных порядков в наступившем ХХ веке... Похоронить себя Родс завещал вблизи Булавайо, на холмах Матопо, пейзажи которых он очень любил. Это теперь территория Зимбабве.