Наша полиция нас бережет, или наоборот?

В Киеве весьма помпезно отметили вторую годовщину создания Национальной полиции Украины. Был даже парад полицейских. Но этот праздник наводит на грустные размышления. Поскольку наша полиция имеет далеко не парадное лицо. В стране разгул преступности, какого не было с приснопамятных 90-х годов. Нам твердят о реформах, демонстрируют новые полицейские структуры. Показали подразделение оперативного реагирования. Арсен Аваков создал дорожную полицию, аналог разогнанного его предшественником Юрием Луценко ГАИ.

На днях по одному из телеканалов показали фильм о том, как народные депутаты и высшие чиновники нарушают правила дорожного движения, а полицейские на это не реагируют. Наоборот, они пособничают нарушителям. К примеру, народные депутаты от НФ Дзендерский и от блока Порошенко Котвицкий кортежем разъезжают по столице, пересекая двойную сплошную линию, паркуются в местах, где остановка запрещена. А полицейские на все вопросы о том, есть ли тут нарушения, говорят, что это служебная информация. Не внес ясности и пресс-атташе Министерства внутренних дел Артем Шевченко. По его словам, в отдельных случаях допускается нарушение правил дорожного движения, если осуществляются мероприятия по охране важного лица. Журналисты проверили эти мероприятия. Оказалось, что народные депутаты кортежем ездили в ресторан. В другом случае полицейские даже окружили цепью автомобиль. Но не для того, чтобы задержать его. Все гораздо прозаичнее. Народный депутат Евгений Дейдей решал какие-то вопросы со своим финансовым партнером. И сразу же после того, как охраняемые лица распрощались, оцепление было снято. Получается, что за наши налоги проводятся охранные мероприятия, которых в данном случае быть не должно. При том, что охранники и полицейские получают заработную плату, возникают предпосылки для нарушения правил дорожного движения. Перед уходом на каникулы Верховная Рада приняла закон об изменениях в государственный бюджет страны, в котором на Национальную полицию добавлен целый миллиард гривен. Однако, как говорится, не в коня корм.

Нашим полицейским добавили зарплату. Командир батальона теперь получает 25 тысяч гривен в месяц, несколько меньше приходится командиру роты, а еще меньше – простым полицейским. Но даже те теперь имеют заработную плату около 10 тысяч гривен. Но все равно новые полицейские не выдерживают напряжения службы, многие уже уволились. И в ряде подразделений возник некомплект личного состава. Как, например, в Одессе, где не хватает десятков патрульных. Набирают новых вместо ушедших. Но очередной набор не восполняет потери.

Минувшие 2 года со дня образования Национальной полиции запомнились нам частыми авариями полицейских автомобилей, которые потом ремонтируют опять же за государственный счет. А в полицейских участках происходит беззаконие. Достаточно вспомнить убитого при дознании киевского студента Индило. Но недавно выяснилось, что виновный в этом полицейский аттестован и продолжает службу. Вся страна наблюдала кадры полицейской погони за мажором. Полицейские даже применили огнестрельное оружие. В результате мажор не пострадал, был задержан, но потом отпущен. А случайно оказавшийся в машине пассажир погиб от пуль полицейского. Министр внутренних дел Арсен Аваков и тогдашний начальник полиции Хатия Деканоидзе всячески выгораживали стрелявшего полицейского Олейника. Тот пробыл под следствием год, но сейчас уже отпущен на свободу. Вот вам и девиз: закон для всех. Всей Украине запомнился циничный расстрел двоих патрульных полицейских, которые остановили для проверки автомобиль. На похоронах погибших полицейских Арсен Аваков и тогдашний начальник полиции Хатия Деканоидзе обещали тщательное расследование. Но при этом не вспоминали о том, что убийца патрульных каким-то образом получил удостоверение участника АТО, а ранее служил в одном из подразделений МВД. Следовательно, свои кадры МВД недостаточно проверяет.

Не забыт еще и кровавый инцидент в Княжичах. Говорят, что Аваков улетел в командировку за границу, уже зная о происшествии. Оставив разбирательство на потом. Позже выяснилось, что в Княжичах происходили обыкновенные полицейские разборки между собой. Но до сих пор виновные не привлечены к ответу.

Кровавая вахканалия произошла в Днепре, где партнеры по бизнесу с помощью оружия выясняли отношения. Полиция задержала виновных. Однако некоторые из них уже убежали в Израиль, а за другими приехала частная скорая помощь для транспортировки раненых в аэропорт. Здесь опять фигурируют граждане Израиля, проживающие в Днепре. Каким-то чудом полицейским удалось отбить задержанного и не дать ему вылететь за границу.

Буквально на днях произошел ряд перестрелок в людных местах города Киева, в частности, на железнодорожном вокзале. В результате есть раненые и погибшие. И опять нет никакой надежды, что эти случаи будут должным образом расследованы. Ведь до того наши полицейские так и не установили виновных в подрыве известного журналиста Павла Шеремета. Хотя руководители Министерства внутренних дел и Национальной полиции заверяли, что найти убийцу – дело их чести. Но Арсен Аваков отмалчивается, а Хатия Деканоидзе давно уже в Грузии. Но где же дело их чести? Тишина и по делу об убийстве в столице отставного депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. А ведь в результате был потерян важный свидетель преступлений Януковича.

На днях вся страна узнала, что снято обвинение с народного депутата от фракции «Народный Фронт» Сергея Пашинского, который «прославился» выстрелом в ногу безоружного Владислава Химкуса. Пашинский даже пытался выставить себя в роли пострадавшего. Член «Народного Фронта» и председатель парламентского комитета по обороне Пашинский явно затягивал следствие, надеясь, что все забудется. Так оно и вышло. Кто бы сомневался, что полиция в итоге снимет обвинение?

Не секрет, что Сергей Пашинский стрелял во Владислава Химкуса из пистолета, полученного в качестве награды от министра внутренних дел Арсена Авакова. Аваков раздал несколько сот образцов наградного оружия. В том числе вручил пулемет «Максим» своему вождю по партии Арсению Яценюку. Министру внутренних дел надо бы обеспечить контроль за обращением огнестрельного оружия, которое вывозится из зоны АТО чемоданами, если не вагонами. Поэтому не удивительно, что в квартирах украинцев и в сельских дворах то и дело звучат выстрелы и происходят взрывы.

Все мы надеемся, что наша полиция нас бережет. Но как видно из сказанного, все происходит наоборот.