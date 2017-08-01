Жители Одесской области стали на треть беднее жить

Среднестатистическая одесская семья в 2016-м году жила на 6 тысяч 637 гривен 79 копеек в месяц.

Таковы данные исследования условий жизни домохозяйств, итоги которого подвели в региональной службе статистики.

Для сравнения, в 2013-м году соответствующий показатель составлял 4 тыс. 672 гривны 58 копеек.

При этом, по данным той же службы статистики, потребительские цены в Одесской области с 2013 года по 2016 год выросли в 2,08 раза. Иными словами, 6 тыс. 638 гривен 2016-го года примерно соответствуют 3 тыс. 200 гривнам 2013-го. А значит, фактические ресурсы домохозяйств региона за три года сократились примерно на треть.