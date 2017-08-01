Борьба с коррупцией в Украине: мифов больше, чем реальных действий

Недавно опубликован отчет «Группы государств против коррупции Совета Европы» (GRECO). В этом объемном документе подробно анализируется антикоррупционное законодательство Украины и дается оценка текущим проблемам по борьбе с коррупцией. Выводы европейских экспертов весьма сдержанный — несмотря на принятые законы и создание новых антикоррупционных органов, в Украине нет реальных результатов в преодолении коррупции.
Есть и результаты международного исследования, проведенного по заказу компании Ernst & Young в 41 стране мира. Среди респондентов - члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена компаний. Как оказалось, среди 41 страны Украина заняла первое место по уровню коррупции – ситуация критическая.
А в самой стране борьба с коррупцией превращается в грандиозное шоу. Для общественного мнения создаются резонансные поводы, звучат громкие заявления от политиков, чиновников, представителей правоохранительных органов.
Создается впечатление, что силовые ведомства конкурируют между собой по поводу того, кто выдаст в телеэфир более впечатляющий материал. Но, увы, на создании телевизионных сюжетах все и заканчивается. Все громкие уголовные дела почему-то «гаснут» в судах. Обвиненные в коррупции чиновники и политики оказываются под домашним арестом. А спустя какое-то время и вовсе уголовные дела против них закрываются. Общественное мнение остро реагирует на провалы в борьбе с коррупцией. Наших граждан все сложнее ввести в заблуждение, используя манипулятивные информационные приемы, нацеленные на то, чтобы продемонстрировать успехи в борьбе с этим явлением.
Депутат отмечает, что за последнее время появилось 6 новых органов по борьбе с коррупцией (НАБУ, САП, НАПК и т.д.), но у всех украинцев четкое ощущение - реальная борьба с коррупцией еще и не начиналась.