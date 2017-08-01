Уволенный директор Черноморского порта пытается вернуться в кресло

Экс-директор Черноморского порта Сергей Крыжановский празднует «победу» и пытается вернуться на предприятие.

Судебные разбирательства по поводу законности увольнения директора Черноморского порта прошли суд первой инстанции. «Молодой судья Тарасов, еще больше усложнил критическую ситуацию, сложившуюся в порту. Он решил, что проворовавшемуся директору, необходимо снова занять свое рабочее место. Однако трудовой коллектив выражает категорический протест возвращению Сергея Крыжановского в кресло руководителя. Сегодня около 7 утра Крыжановский, нарушая закон, попытался вернуться на предприятие вместо того, чтобы ехать в Министрерство и там доказывать свою правоту. Его встретили представители трудового коллектива и не впустили на предприятие, требуя соблюдения законности. Но для екс-директора, наверное, закон не писан», - говорят портовики Черноморска.

Поддерживая требования трудового коллектива, юристы МИУ уже подготовили и подали жалобу в апелляционный суд, который должен поставить точку в этом деле. В профильном Министерстве решение о снятии с должности Сергея Крыжановского не изменилось. Для того, чтобы руководить предприятием ГП «МТП «Черноморск», экс-директору Сергею Крыжановскому недостаточно иметь номинальное наличие кресла директора, которое он пытался отсудить у Министерства инфраструктуры.

Руководителю государственной стивидорной компании, имеющей стратегически важное значение для страны, необходимо иметь поддержку трудового коллектива. «Этого главного составляющего для успешного управления государственным бизнесом у Крыжановского нет. Трудовой коллектив оказал ему недоверие уже давно. И требует не только увольнения, но и уголовного наказания для экс-директора», - рассказали представители профсоюзных организаций Черноморского порта.

В конце марта портовики официально потребовали от МИУ кадровых решений, связанных с увольнением непрофессионального менеджмента предприятия, который ведет Черноморский порт к банкротству. Затем итоги министерской проверки выявили нарушения, несовместимые с руководящей должностью, которую пытается вернуть себе Крыжановский. Портовики возмущены решением суда и говорят, что не допустят возвращения команды Сергея Крыжановского в Черноморский порт ни при каких условиях. «Мы знали, что господин Крыжановский будет пытаться проникнуть в здание управления порта и портовики готовы были дать ему отпор. Сегодня он сделал эту попытку вместе со своими прихвостнями, которые помогали ему грабить Черноморский порт. Но рейдерство здесь не пройдет! То, что Крыжановский бесстыдно смог купить себе судебное решение, не дает ему право руководить многотысячным коллективом Черноморского порта. В Министерстве инфраструктуры поддерживают трудовой коллектив и не допустят возвращения горе-руководителя в Черноморский порт. Как сообщили наши источники в МИУ, решение о его увольнении принято окончательно и бесповоротно», - заявил лидер профсоюза предприятия Сергей Брызгалов.