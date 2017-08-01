 
Информация к новости
  • Просмотров: 60
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Микроавтобус «поцеловался» со столбом, а счетверенное ДТП перекрыло улицу

Категория: Новости


Микроавтобус «поцеловался» со столбом, а счетверенное ДТП перекрыло улицу

Сегодня в Одессе произошло сразу несколько серьезных ДТП. Так, на улице Грушевского микроавтобус «Mercedes-Benz» врезался в бетонное ограждение.

В результате 45-ти летний водитель и 30-ти летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Причины происшествия выясняются.

А на улице Краснова произошло столкновении с участие сразу четырех автомобилей. В результате движение по этой магистрали, связывающей центр города с одним из крупнейших спальных районов, оказалось практически перекрыто в обе стороны.

Ведется расследование. Данных о пострадавших пока нет.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 