Микроавтобус «поцеловался» со столбом, а счетверенное ДТП перекрыло улицу

Сегодня в Одессе произошло сразу несколько серьезных ДТП. Так, на улице Грушевского микроавтобус «Mercedes-Benz» врезался в бетонное ограждение.

В результате 45-ти летний водитель и 30-ти летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Причины происшествия выясняются.

А на улице Краснова произошло столкновении с участие сразу четырех автомобилей. В результате движение по этой магистрали, связывающей центр города с одним из крупнейших спальных районов, оказалось практически перекрыто в обе стороны.

Ведется расследование. Данных о пострадавших пока нет.