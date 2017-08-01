Масштабный пожар произошел сегодня на жилмассиве Таирова

По адресу Улица Академика Глушко, 21 горел 16-ти этажный дом.

По данным ГСЧС сигнал о возгорании из расположенной на 13-том этаже четырехкомнатной квартиры поступил в 2 часа 42 минуты. Пожарные прибыли на место уже через пять минут. Однако на борьбу с огнем пришлось потратить более четырех часов.

Потушить пожар, который распространился по перекрытиям здания, удалось потушить только к семи утра.

За это время было эвакуировано сто двадцать человек.

В результате возгорания квартира, ставшая эпицентром пожара, выгорела практически полностью. Пострадали так же перекрытия между 13 и 15 этажами.

Информации о причине пожара пока нет.