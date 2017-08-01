Убийцу сотрудницы СИЗО Алены Порошенко срочно вывели из Одессы

По информации ИА «Преступности.НЕТ», рецидивиста, который несколько дней назад зверски убил сотрудницу Одесского СИЗО перевезли в следственный изолятор Николаева.

По имеющимся данным, его разместили в секции, где содержаться преступники, которым «светит» пожизненное заключение. Там по этому случаю резко усилили охрану.

По неофициальной информации, это сделано, чтобы исключить возможные попытки расправы над обвиняемым, который, по имеющимся данным, уже дает признательные показания.