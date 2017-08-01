Руководство пенитенциарной службы отрицает избиение заключенных в одесском СИЗО

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил исполняющий обязанности начальника регионального отделения Пенитенциарной службы Украины Анатолий Ковтун.

По его словам, в ходе проводимого Минюстом расследования факты избиения заключенных подтверждения не нашли. Нет даже ни одной официальной жалобы по этому поводу.

Тем не менее, расследование продолжается. Начальник СИЗО и сотрудники, принимавшие участие в обысках, проведенных после жуткого убийства сотрудницы учреждения временно отстранены.

Отметим, однако, что по данным прокуратуры насильственные действия в отношении заключенных со стороны работников изолятора имели место. В частности, практиковались так называемые «коридоры позора», когда заключенных прогоняли по коридору, а стоящие с двух сторон охранники били их дубинками.