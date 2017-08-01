Запланированный на завтра конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО «Одессаоблэнерго» отменен

Согласно официальной информации, конкурс был отменен из-за отсутствия заявок покупателей. Таким образом, желающих купить 25% акций энергокомпании не нашлось уже во второй раз.

Впрочем, по мнению ряда экспертов, серьезные потенциальные покупатели просто ждут снижения стартовой цены пакета, который составляет чуть более 631 миллиона гривен.

Однако, другие эксперты обращают внимание на то, что причиной отсутствия интереса к конкурсу может является то, что поскольку остальные 755 акций фактически находится в одних руках, выставленный на продажу 25% пакет акций не имеет даже блокирующей силы. В этом случае даже некоторое снижение стартовой цены ситуацию принципиально не изменит.