Кафедры Одесского медицинского университета в горбольницах хотят «оптимизировать».

В горсовете будет создана рабочая группа по изучению целесообразности использования кафедрами одесского медуниверситета помещений в городских больницах.

Такое решение принято на заседании комиссии горсовета по здравоохранению.

Как отметил депутат Леврон Никогосян, только в ГКБ№11 кафедрами медуниверситета заняты помещения площадью более полутора тысяч квадратных метров. «а при этом в стационарах не хватает места!» -отметил депутат.

Поэтому будут проведена ревизия помещений, используемых медуниверситетов.

При этом депутаты не скрывают намерений существенно потеснить его кафедры .