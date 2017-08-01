Кафедры Одесского медицинского университета в горбольницах хотят «оптимизировать».

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
В горсовете будет создана рабочая группа по изучению целесообразности использования кафедрами одесского медуниверситета помещений в городских больницах.
Такое решение принято на заседании комиссии горсовета по здравоохранению.
Как отметил депутат Леврон Никогосян, только в ГКБ№11 кафедрами медуниверситета заняты помещения площадью более полутора тысяч квадратных метров. «а при этом в стационарах не хватает места!» -отметил депутат.
Поэтому будут проведена ревизия помещений, используемых медуниверситетов.
При этом депутаты не скрывают намерений существенно потеснить его кафедры .