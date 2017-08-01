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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Кафедры Одесского медицинского университета в горбольницах хотят «оптимизировать».

Категория: Новости


Кафедры Одесского медицинского университета в горбольницах хотят «оптимизировать».

В горсовете будет создана рабочая группа по изучению целесообразности использования  кафедрами одесского медуниверситета помещений в городских больницах.

Такое решение принято на заседании комиссии горсовета по здравоохранению.

Как отметил депутат Леврон Никогосян, только в ГКБ№11 кафедрами медуниверситета заняты помещения  площадью более полутора тысяч квадратных метров. «а при этом в стационарах не хватает места!» -отметил депутат.

Поэтому будут проведена ревизия помещений, используемых медуниверситетов.

При этом депутаты не скрывают намерений существенно потеснить его кафедры .



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