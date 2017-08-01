Одним из основных задач городских властей в День города - обеспечение безопасности!

Так сформулировал задачу подчиненным городской голова Геннадий Труханов.

В частности, по его словам, коммунальщикам совместно с правоохранителями нужно решить, как закрепить на Потемкинской лестнице защитные турникеты.

Кромеьтого, чтобы избежать давки на самой лестнице и прилегающей территории Приморского бульвара в районе Дюка он потребовал установить в центре города несколько больших экранов,на которых будет транслироваться галла-концерт. Их следует разместить на Екатерининской площади, в районе Дюка, в Стамбульском парке и на Думской площади.

А организацией и проведением собственно мер безопасности займется департамент муниципальной безопасности, сотрудники которого будут действовать в четком взаимодействии с правоохранительными органами. Которые традиционно в День города переходят на усиленный режим работы.

Отметим, что как свидетельствуют празднования Дня рождения города прошлых лет, никаких серьезных противоправных действий в ходе праздничных мероприятий как правило, не фиксируется.