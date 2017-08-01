Одесса живет на субвенции?

В нынешнем году Одессе предоставлены субвенции как из государственного, так и из областного бюджетов.

Об этом на совещании в горсовете сообщила заместитель директора департамента финансов Ирина Жирова.

Так, по ее словам, областной совет выделил городу субвенцию на социально-экономическое развитие в размере 43 миллионов гривен.

Из них поступило уже 16,3 миллиона. При этом профинансировано пока только 4,3 миллиона.

Что же качается субвенции госбюджета на те же цели, то она составляет 30 миллионов.

Эти средства идут на строительство школьных стадионов и детских площадок, а так же на ремонт жилых жомов. Из этих средств поступило уже 17,9 миллионов, которые уже распределены по городским департаментам.