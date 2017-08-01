Тилигульский лиман возвращается в первоначальное состояние

На Тилигульском лимане завершается комплекс работ по воссоединению водоема с морем.

В этом смог лично убедиться в ходе пребывания в Лиманском районе губернатор области Максим Степанов.

Ему было доложено, что работы будут завершены не позднее октября, после чего можно будет начать наполнять лиман морской водой.

По мнению экологов, для Тилигульсикого лимана это –вопрос выживания.

Дело в том, что питающие его речки пересохли. А соединительный канал с морем,, сооруженный еще в советское время занесен песком и заилен.

Таким образом, водообмен с морем фактически прекратился.

В результате лиман начал катастрофически мелеть, а уровень солености воды в нем буквально зашкаливает.

При этом, как отметил губернатор, Тилигульский лиман является достопримечательностью региона «…по запасам сероводородных грязей он занимает первое место на территории СНГ! Поэтому здесь есть все условия для развития не только пляжного туризма, но и рекреации и лечения!»

Отметим, что по данным областной администрации, на реализацию «соединительного проекта уже направлено 68 миллионов гривен, но для завершения всего комплекса работ необходимо дополнительно изыскать еще 31 миллион.