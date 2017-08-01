Служба автомобильных дорог в Одесской области отводит ряд земельных участков в Одессе для строительства развязок и окружной трассы в целом вокруг областного центраСлужба автомобильных дорог в Одесской области отводит ряд земельных участков в Одессе для строительства развязок и окружной трассы в целом вокруг областного центра.

Об этом рассказал глава облавтодора Олег Варивода, комментируя проект решения горсовета.

По его словам, речь идет о строительстве в целом объездной дороги вокруг города.

Одесса один из немногих городов Украины, который не имеет объездной дороги. Учитывая наличие минимум 4 портов, то это проблема номер один. Чтобы обеспечить движение транспорта транзитом, сейчас разрабатывается проектная документация. Однако чтобы ее официально запустить, нужна земля, - пояснил он.

Олег Варивода отметил, что землю оформляют раньше проектной документации с той целью, чтобы четко закрепить участки за трассой.

Это делается, чтобы не выяснилось после оформления проекта, что трасса запланирована на частной земле, - заметил чиновник.

Принципиальное одобрение на уровне руководства страны у службы есть, однако для просчета финансирования и определения сроков нужно составить проект.

В проекте решения горсовета на ближайшую сессию речь идет о выделении трех участков - развязки в районе Балтской дороги, а также на участках трассы "Объезд города Одессы" км 10 + 800 - км 14 + 800 и км 9 + 354 - км 10 + 800.