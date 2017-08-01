Еврейский культурный центр «Beit Grand» приглашает на премьеру театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!» (анонс)

Еврейский культурный центр «Beit Grand» по ул. Нежинская, 77/79 имеет честь пригласить всех одесситов и гостей города на премьеру театральной постановки «Чтобы всем было хорошо!!!», которая состоится 9 сентября 2017 года в 19:00. Спектакль поставлен режиссёром Виктором Броницким по мотивам комедии Миро Гаврана в жанре Антреприза, с участием актёров — Олега Симоненко, Натальи Шевченко, Нинель Наточая. Спектакль пройдёт при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Главный герой постановки — бизнесмен средней руки занимается продажей средств для консервирования продуктов. Когда при нем кто-нибудь называет крышки крышками, он впадает в бешенство и требует, чтобы их называли «инновационными средствами домашней консервации». У него есть жена и любовница — девушка-психолог, которую он таскает по командировкам в районные центры и по убогим гостиницам, ибо других вариантов для встреч у них нет. Не мудрено, что молодую женщину не устраивает такая жизнь без какой бы то ни было перспективы, и она уходит от нашего героя.

Дальнейшие события развиваются стремительно и неожиданно: на прием к бывшей любовнице приходит жена. Оказывается, что жена была счастлива лишь тогда, когда у мужа была любовница и его не бывало дома. Между женщинами по этому вопросу устанавливаются деловые отношения. В неведении пребывает только скуповатый коммерсант-муж…