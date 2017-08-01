Пропала несовершеннолетняя девочка

21 августа в Черноморское отделение полиции обратилась женщина с информацией о пропаже её несовершеннолетней дочери.

Как сообщила заявительница (мама разыскиваемой), дочь после ссоры вышла из дома в неизвестном направлении, и местонахождение её неизвестно.

Разыскивается Клеветовая Анастасия Геннадиевна, 02.05.2000 г.р., уроженка г. Черноморска, гражданка Украины, студентка 2-го курса Черноморского морского колледжа ОНМУ, проживает: г. Черноморск, ул. В.Шума, 15.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч. Была одета в коралловое короткое платье, босоножки с черным переплетением на белой подошве. При себе имела паспорт гражданки Украины, справку налогоплательщика и денежные средства в размере 510 гривен. Мобильный телефон оставила дома.

Ранее разыскиваемая после ссоры с родственниками уходила из дома, находилась в Одессе.

При установлении местонахождения девочки просим сообщить по телефонам 6-02-02, 6-21-28, 067-589-02-64.