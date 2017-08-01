В Одесской области спасатели потушили пожар на элеваторе

В Одесской области в селе Жеребково Ананьевского районе сотрудники 10-ДПРЧ и 3-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели совместное тактико-специальное учение на тему: «Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объектах, где хранится и перерабатывается урожай» на базе ООО «Кайман-Північ» и «Кононовский элеватор».

Во время учебы рассматривались вопросы организации тушения пожара в помещении хранения урожая и организации в помещении котельной. Сотрудники ГСЧС провели аварийно-спасательные, поисково-спасательные работы, отработали способы спасения людей из заваленных убежищ и из-под завалов зданий и сооружений.

Стоит отметить, что все поставленные задачи были отработаны в полном объеме. Каждый пожарный-спасатель на практике усовершенствовал свои практические навыки и профессиональное мастерство.