В честь Дня государственного флага сегодня, 23 августа, в 11:00 одесситы поднимут и развернут на Потёмкинской лестнице 26-метровый флаг Украины. Об этом сообщили организаторы «Вышиванкового фестиваля».

Как отметили в оргкомитете, акция на Потёмкинской лестнице проходит в рамках «Вышиванкового фестиваля» и является торжественным открытием мероприятия. Поднятие флага — традиционное мероприятие фестиваля, которое проводится с самого его возникновения. Каждый год длина флага увеличивается на метр, как и возраст независимой Украины. Общая площадь флага — 26х12 метров.

Акция пройдет в сопровождении оркестра Военно-морских сил.

После акции организаторы планируют перешить 26-метровый флаг на маленькие и подарить их волонтерам фестиваля.

Также 23 августа в 9:00 состоится церемония поднятия государственного флага возле здания облгосадминистрации на проспекте Шевченко, а в 10:00 — на Думской площади перед горсоветом.