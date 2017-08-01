Одесские волонтеры получили президентские награды

Церемония награждения в преддверье Дня Независимости прошла в Литературном музее. От имени Главы государства награды вручал губернатор Максим Степанов.

Из его рук медали «за гуманитарное участие в антитеррористической операции» получили около сорока жителей области.

Ка особо отметил Максим Степанов –«…я прекрасно осознаю и ценю Ваш вклад в защиту независимости Украины! Благодаря Вам и таким как Вы у нашей страны есть будущее!

Особую благодарности был удостоен волонтер Александр Шума –отец погибшего под Марьинкой пулеметчика Виталия Шумы, который посмертно награжден орденом «За мужество» 3 степени.