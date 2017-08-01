Торжественная церемония поднятия Государственного флага состоялась возле областной администрации

По словам губернатора Максима Степанова «…сегодня Украина отмечает один из важнейших праздников –День государственного флага! Под его сине-желтыми цветами наши предки прокладывали путь украинской независимости! Он имеет долгую и славную историю! Синий и желтый –цвета неба и пшеницы. Я уверен, что они всегда в душе каждого гражданина!»

В церемонии поднятия флага приняли участие председатель областного совета Анатолий Урбанский, городской голова Геннадий Труханов и другие представители руководства города и области.

Час спустя государственный флаг был торжественно поднят и возле городской мэрии.

Отметим, однако, что нынешний сине-желтый флаг имеет к украинской независимости весьма опосредованное отношение.

Дело в том, что на первом этапе борьбы за независимость - в середине 17 века вождь войска казацкой державы Богдана Хмельницкого сражались в основном под красно-черными и малиновыми штандартами.

В дальнейшем символом борьбы за «украинску волю» стал не вине желтый, а «жевто-блакитий прапор» известный еще со времен Даниила Галицкого . Цвета которого олицетворяли вовсе не «небо над житом» , а Солнце над Днепром.

Именно под этим флагом и создавалась независимая украинская республика в 1917 году.

Что же касается сине-желтого фланга, то он увы не имеет ни долгой, ни особенно славной истории.

Дело в том, что этот флаг был подарен Львову императором Австро-Венгрии Францем –Иосифом в 1849 году. Т.с. в качестве благодарности за помощь галичан в подавлении венгерского восстания.

К слову, данный флаг был практически точной копией флага провинции «Нижняя Австрия».

Тем не менее, подарок был с благодарностью принят галичанами, которые увидели в нем знак грядущего самоопределения.

Однако на территории большей части Украины , входящей в состав Российской империи символом независимости по-прежнему был исторический желто-голубой флаг. Под которым и проходили основные события первой попытки государственной независимости в 1917-1920 гг.

За это период сине-желтый фланг был официальным символом Украины только несколько месяцев в 1918 году, когда страной руководил гетман Скоропадский, а ее территория была фактически оккупирована немецко-австрийскими войсками.

Он стал государственным символом Украины только в начале 90-хх годов. По одной из версий, потому, что , так как дивизия СС «Галиция» в годы Второй Мировой войны воевала именно под желто-голубым флагом, тогдашнее руководство посчитало этот флаг скомпрометированным и предпочло «перейти» к сине-желтому знамени.

Мнения же народа по этому поводу, как , собственно, и по многим другим, просто не спросили.

Впрочем, в эйфории 90-х эта подмена прошла почти незамеченной.