Одно ДТП-и полгорода без газа!

Сегодня половина райцентра Балта остались без газоснабжения.

По информации ГУНП, причиной стало… ДТП.

Грузовик «Маз»снес газовую трубу. Как выяснилось, его водитель просто не обратил внимания на установленный запрещающий знак.

Теперь, по имеющейся информации, на ремонт может уйти несколько дней.

Ведь, помимо всего прочего трубу придется переваривать.

А затем, перед включением, работникам газовой службы предстоит пройти по всем потребителям, чтобы проверить исправность газового оборудования, как того требует техника безопасности.