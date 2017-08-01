Сегодня в Одессе были эвакуированы и оцеплены сразу разу три суда

По информации ГУНП в Одесской области, это произошло потому, что в 9 часов 45 минут по линии «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании апелляционного суда заложено взрывное устройство.

А поскольку неизвестный «звонарь» не удосужился сообщить, о каком именно апелляционном суде идет речь, то правоохранителям, кинологам и взрывотехникам пришлось проверять все три апелляционных суда города.

В каждом из них были эвакуированы все работники и посетители, территория оцеплена и тщательно обследована.

Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства нигде обнаружено не было. Таким образом, произошел очередной случай телефонного хулиганства.

Полиция принимает меры к розыску злоумышленника. Однако, как показывает практика, как правило, принимаемые меры оказываются безрезультатными.