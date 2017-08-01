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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Серьезное ДТП произошло накануне в Килийском районе

Категория: Новости


Серьезное ДТП произошло накануне в Килийском районе

На трассе Спасское-Вилково автомобиль «Опель» с молдавскими номерами съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате женщину - пассажира, гражданку Молдовы, пришлось буквально вырезать из покореженного салона. Она с серьезными травмами госпитализирована в районную больницу.

По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдения водителем «Опеля» скоростного режима.

Отметим, что это, наряду с нарушением правил проезда перекрестков и управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии являются основными причинами ДТП в Одесской области.

 

 



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