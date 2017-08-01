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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Монстр, из-за обиды на жену убивший двух ее малолетних детей, уже в ближайшее время предстанет перед судом

Категория: Новости


Монстр, из-за обиды на жену убивший двух ее малолетних детей, уже в ближайшее время предстанет перед судом

В киевский районный суд Одессы поступил обвинительный акт на мужчину, который 29 июня, находясь в нетрезвом состоянии, задушил двух малолетних детей своей жены – четырехлетнего  мальчика и десятилетнюю девочку.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на пятнадцать лет или пожизненное заключение.

Отметим, что судебное заседание должно состояться уже в ближайшие дни, поскольку срок содержания под стражей для  обвиняемого заканчивается уже в конце августа.



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