Монстр, из-за обиды на жену убивший двух ее малолетних детей, уже в ближайшее время предстанет перед судом

В киевский районный суд Одессы поступил обвинительный акт на мужчину, который 29 июня, находясь в нетрезвом состоянии, задушил двух малолетних детей своей жены – четырехлетнего мальчика и десятилетнюю девочку.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на пятнадцать лет или пожизненное заключение.

Отметим, что судебное заседание должно состояться уже в ближайшие дни, поскольку срок содержания под стражей для обвиняемого заканчивается уже в конце августа.