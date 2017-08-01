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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В День Независимости в Одессе возможны теракты?

Категория: Новости


В День Независимости в Одессе возможны теракты?

Накануне Дня Независимости Украины руководство региональной СБУ призвало одесситов и гостей города к бдительности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, людей просят не терять бдительности, обращать внимание на подозрительные предметы и «не проходить мимо» подозрительных граждан.

Особенно, в случае нахождения их поблизости от объектов транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан.

В подобных случаях граждан просят незамедлительно сообщать об этом в полицию по линии «102» или на «горячую линию СБУ» -725-33-23.



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