В День Независимости в Одессе возможны теракты?

Накануне Дня Независимости Украины руководство региональной СБУ призвало одесситов и гостей города к бдительности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, людей просят не терять бдительности, обращать внимание на подозрительные предметы и «не проходить мимо» подозрительных граждан.

Особенно, в случае нахождения их поблизости от объектов транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан.

В подобных случаях граждан просят незамедлительно сообщать об этом в полицию по линии «102» или на «горячую линию СБУ» -725-33-23.