У ветеранов АТО в Одесской области появился собственный пляж

Участок побережья сдан в аренду министерству Обороны поселковым советом курорта Затока.

Таким образом, там смогут отдыхать ветераны АТО, проходящие реабилитацию на местной базе отдыха «Южные Зори».

Напомним, что этот объект, ранее находившийся на балансе Нацбанка Украины, был передан им министерству обороны еще в начале лета.

Отметим, что банковское руководство не скрывало, что дело здесь не столько в благотворительности, сколько в списании непрофильных активов.

Тогда база находилась в заброшенном и, по сути, в нежилом состоянии.

Теперь же она не только приведена в порядок, но там уже успели оздоровиться более сотни ветеранов АТО, в первую очередь, рядового и сержантского состава.