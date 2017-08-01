После убийства в Одесском СИЗО расследуют пытки заключенных

О том, что пытки имели место, заявил капеллан СИЗО, священник УПЦ (КП), а также Одесская прокуратура.

И. о. руководителя Южного регионального управления по вопросам уголовных наказаний министерства юстиции Анатолий Ковтун сказал, что после трагедии 17 августа открыли производство по факту убийства и два производства - по фактам действий работников СИЗО.

17 августа в Одесском СИЗО 39-летний арестант убил и расчленил сотрудницу изолятора. Сейчас его перевели в другое СИЗО. Как выяснилось, этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и умышленное убийство. Однако в Одесском СИЗО он не содержался в камере для обвиняемых в особо тяжких преступлениях.

Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, арестант "практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда заманил жертву".

Представитель министерства Анатолий Ковтун заявил журналистам в среду, что начальник СИЗО отстранен от должности на время расследования.

Место, где была убита сотрудница Одесского следственного изолятора

"Сейчас в СИЗО работает следственная группа прокуратуры Одесской области, два представителя ГПУ, два представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека, общественные организации. Они обошли весь СИЗО, пообщались со всеми арестантами. Везде был открыт доступ", - заявил он, добавив, что изъяли видеоматериалы со всех 84-х внешних и внутренних камер наблюдения.

Он утверждает, что официальных заявлений об избиении от заключенных не поступало.

"Если факты будут подтверждены и доказаны, все будут наказаны - вплоть до увольнения", - подчеркнул руководитель управления.

Ранее священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев в Facebook сообщил, что после убийства женщины-инспектора сотрудники заведения бьют других заключенных.

После проверки прокуратура Одесской области заявила, что в Одесском СИЗО обнаружили факты пыток заключенных.

"Во время проверки состояния соблюдения прав людей, содержащихся в следственном изоляторе, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с заключенными и начала расследование по факту превышения служебных полномочий", - сказал Олег Жученко.

Омбудсмен Валерия Лутковская призвала Генеральную прокуратуру заняться Одесским СИЗО

Установленные факты он назвал "вопиющими", из-за чего квалификацию изменили с "превышения служебных полномочий" на "пытки". За указанные преступления предусмотрено наказание до 10 лет заключения.

Прокурор утверждает, что прокуратура Одесской области неоднократно заявляла о нарушении условий содержания осужденных и задержанных, о нарушении их прав и документировала эти факты.

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская заявила, что правозащитники, побывав после ужасного убийства в Одесском СИЗО, имеют доказательства применения пыток к заключенным.

На странице в Facebook она разместила фото, на котором спина арестанта побита, вероятно, дубинкой.

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