В нидерландском Роттердаме отменили концерт американской группы Allah-Las-из-за риска теракта

В нидерландском Роттердаме вечером 23 августа отменили концерт американской группы Allah-Las-из-за риска теракта

Об этом сообщает агентство Reuters.

Рядом с концертной площадкой, где должен был состояться концерт, полиция обнаружила микроавтобус с испанскими номерами, в которых нашли газовые баллоны.

Концерт был отменен после того, как испанская полиция сообщила нидерландским коллегам о потенциальной угрозе атаки.

Мэр Роттердама на пресс-конференции заявил, пока нет данных о том, связаны ли между собой предупреждение испанских правоохранителей и микроавтобус.

Нидерландская полиция допросила задержанного испанца. Источники в органах правосудия сообщили Reuters, что инцидент с микроавтобусом в Роттердаме не связан с прошедшими на прошлой неделе терактами в Испании.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.

Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.